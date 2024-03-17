Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında Galatasaray Ekmas, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor İnfo Yatırım'ı 81-65 mağlup etti.
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Ali Şakacı, Erhan Fürsel, Didem Süer
BURSASPOR İNFO YATIRIM: Young 12, Neal 8, Michineau 11, Semih Erden 3, Berk Can Akın, Brown 7, Mutaf 12, Mehmet Atalan, Metin Türen 2, Hamilton 10
GALATASARAY EKMAS: Karahan Tuan Efeoğlu 3, İsmet Akpınar 11, Sadık Emir Kabaca 8, Halilovic 4, Bost 22, Cartwright 6, Efe Vatan 2, Yeboah 7, Rafi Ömer Oralkan, Buğrahan Tuncer , Mccormack 6, Göksenin Köksal 12
1'İNCİ PERİYOT: 17-21
DEVRE: 31-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-63