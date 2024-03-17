Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maçın ilk periyodunda konuk ekip etkili oldu. Petkimspor bu bölümde yalnız 9 sayı üretince ilk 10 dakika 9-22 bitti. İkinci periyotta ev sahibi oyunda dengeyi bulsa da devre arasına 30-34 girildi. Çekişmeli geçen üçüncü periyot da 47-49 sonuçlanırken, son bölümde farkı tekrar açan Beşiktaş salondan galip ayrıldı: 58-70.

Ligde 23 haftada 18 galibiyete ulaşarak puan tablosunda üçüncü sıradaki yerini konuyan Beşiktaş'ta Allman 19, Mathews 13 sayıyla oynadı.

SALON: Enka

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Musa Kazım Çetin

ALİAĞA PETKİMSPOR: Efianayi 9, Zoriks 11, Yunus Emre 8, Simmons 12, Aldridge 5, Emre Tanışan, Starks 7, Mahir Ağva 4, Yavuz Gültekin 2

BEŞİKTAŞ: Mathews 16, Allman 19, Mitchell 13, Kerem Kuthan 2, Delgado 6, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan 3, Simonovic 3, Samet Yiğitoğlu 4

1'İNCİ PERİYOT: 9-22

İLK YARI: 30-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-49