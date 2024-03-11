Alperen Şengün sakatlandı!

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, Sacramento Kings ile oynanan maçta sağ dizinden ve ayak bileğinden sakatlanarak salonu tekerlekli sandalyeyle terk etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.03.2024- 10:46