NBA All-Star maçını Doğu Karması kazandı!

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) 73. all-star maçında Doğu Karması, Batı Karması'nı 211-186 yendi.

ABD'nin Indianapolis kentinde düzenlenen NBA All-Star Hafta Sonu etkinliklerinin son gününde Doğu ve Batı konferanslarının yıldızları, Gainbridge Fieldhouse'taki all-star maçında karşılaştı.

Milwaukee Bucks Başantrenörü Doc Rivers'ın çalıştırdığı Doğu Karması'nın ilk 5'inde kaptan Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Damian Lillard (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics) ve Bam Adebayo (Miami Heat) mücadele etti.

Takımın yedeklerinde Jaylen Brown (Boston Celtics), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Paolo Banchero (Orlando Magic), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Jalen Brunson (New York Knicks), Scottie Barnes (Toronto Raptors) ve Trae Young (Atlanta Hawks) yer aldı.

Minnesota Timberwolves Başantrenörü Chris Finch'in yönetimindeki Batı Karması'nın ilk 5'inde kaptan LeBron James (Los Angeles Lakers), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Kevin Durant (Phoenix Suns) ve Nikola Jokic (Denver Nuggets) oynadı.

Yedekler ise Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Devin Booker (Phoenix Suns), Anthony Edwards, Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Kawhi Leonard ve Paul George'tan (Los Angeles Clippers) oluştu.

Maçın ilk çeyreğini 53-47 önde geçen Doğu Karması, devre arasına da 104-89 üstünlükle girdi. Skor üstünlüğünü baştan sona elinde tutan Doğu Karması, üçüncü periyodu 160-136'lık skorla önde bitirdiği mücadeleden 211-186 galip ayrıldı.

REKORLAR GECESİ

Mücadelede üretilen 397 sayıyla all-star maçlarının 73 yıllık tarihinde en yüksek skora ulaşıldı.

Böylece 2017'deki all-star karşılaşmasında atılan 374 sayı geride bırakıldı. İlk devrede kaydedilen 193 sayıyla da geçen yılki 191 sayılık rekor kırıldı.

Ayrıca Doğu Karması'nın attığı 211 sayı, Batı'nın 2016'da bulduğu 196 sayıyı geçerek all-star maç��nda bir takımın ürettiği en yüksek skor oldu.

Müsabakada 42 üç sayılık isabet kaydeden Doğu Karması, LeBron James'in takımının 2019'da ele geçirdiği rekoru da (35) geride bıraktı.

Karl-Anthony Towns ise all-star maçlarında 50 sayı barajına ulaşan 4. oyuncu oldu.

EN DEĞERLİ OYUNCU ÖDÜLÜ LILLARD'IN

Kobe Bryant'ın adının verildiği NBA All-Star maçının en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü, 39 sayı, 3 ribaunt, 6 asist, 1 top çalmalık performansıyla Damian Lillard kazandı.

Hafta sonu etkinliklerindeki üç sayı yarışmasını da üst üste ikinci kez kazanan Lillard, kariyerinde ilk defa all-star maçında MVP ödülüne layık görüldü.

Doğu'da Jaylen Brown 36 sayı, 8 ribaunt, 3 asist, Tyrese Haliburton 32 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Giannis Antetokounmpo ise 23 sayı, 7 ribauntla ön plana çıkan isimler oldu.

Batı'da ise Karl-Anthony Towns'ın 50 sayı, 8 ribaunt ve Shai Gilgeous-Alexander'ın 31 sayı, 4 ribaunt, 6 asistlik performansları mağlubiyeti önleyemedi.