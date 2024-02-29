THY EuroLeague'in 27. haftasında Partizan ile Anadolu Efes, Stark Arena'da karşı karşıya geliyor.
EuroLeague'de oynadığı son 2 maçı kazanan temsilcimiz Anadolu Efes, Sırbistan temsilcisi Partizan karşısında da kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Zeljko Obradovic'in ekibi Partizan ise EuroLeague'deki son 3 maçını kaybetti.
Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.
CANLI SKOR:
1.Periyot Oynanıyor: Partizan 11-8 Anadolu Efes
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PARTİZAN - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?
Partizan - Anadolu Efes maçı 29 Şubat Perşembe günü saat 22.30'da başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.