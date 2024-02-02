THY EuroLeague'in 25. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes ile Olimpia Milano karşı karşıya geldi.
Karşılaşma temsilcimiz Anadolu Efes'in 79-73'lük üstünlüğü ile sonuçlandı.
Oynadığı son 2 maçta da mağlup olan temsilcimiz Anadolu Efes, İtalyan rakibini mağlup ederek 2 maç aradan sonra kazanmayı bildi.
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:
1. Periyot Sonucu: Anadolu Efes 15 - 15 Olimpia Milano
2.Periyot Sonucu: Anadolu Efes 34 - 43 Olimpia Milano
3. Periyot sonucu: Anadolu Efes 64-50 Olimpia Milan
4. Periyot oynanıyor: Anadolu Efes 79-73 Olimpia Milano