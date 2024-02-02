THY EuroLeague'in 25. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Olimpia Milano'yu konuk etti. Oynadığı son 2 maçta mağlup olan temsilcimiz Anadolu Efes, İtalyan rakibi karşısında galip gelerek 2 maç aradan sonra kazandı. İşte detaylar...

THY EuroLeague'in 25. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes ile Olimpia Milano karşı karşıya geldi.

Karşılaşma temsilcimiz Anadolu Efes'in 79-73'lük üstünlüğü ile sonuçlandı.

Oynadığı son 2 maçta da mağlup olan temsilcimiz Anadolu Efes, İtalyan rakibini mağlup ederek 2 maç aradan sonra kazanmayı bildi.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot Sonucu: Anadolu Efes 15 - 15 Olimpia Milano

2.Periyot Sonucu: Anadolu Efes 34 - 43 Olimpia Milano

3. Periyot sonucu: Anadolu Efes 64-50 Olimpia Milan

4. Periyot oynanıyor: Anadolu Efes 79-73 Olimpia Milano