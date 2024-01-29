Fenerbahçe Beko THY Euroleague'de LDLC ASVEL'e konuk oluyor!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında 30 Ocak Salı günü deplasmandaFransa'nın LDLC ASVEL ekibiyle karşılaşacak.

LDLC Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertliler, ligde son olarak İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibini 88-75 mağlup etmeyi başarmıştı.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius önderliğinde yakaladığı çıkışı sürdüren Fenerbahçe Beko, ligde 14 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.

Geride kalan maçlarda 5 galibiyet ve 18 mağlubiyeti bulunan ev sahibi ekip ise 18. basamakta yer alıyor.

İstanbul'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe Beko 101-86 kazanmıştı.

İki ekip arasında bu ligde daha önce oynanan 13 müsabakada ise sarı-lacivertlilerin 10'a 3'lük üstünlüğü bulunuyor.