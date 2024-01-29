Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 17. hafta maçında 30 Ocak Salı günü Fransa'nın Paris Basketball takımını konuk edecek.
BJK Emlakjet Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Ligde daha önce play-off turuna çıkmayı garantileyen Beşiktaş Emlakjet, oynadığı maçlarda 9 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlı takım, grupta 5. sırada yer alıyor.
Konuk ekip ise 15 galibiyet ve 1 mağlubiyetle zirvede bulunuyor.
İki takım arasında Paris'te oynanan müsabakayı Beşiktaş Emlakjet 68-63 kazanmıştı.