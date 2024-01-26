THY Euroleague'in 23. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Monaco'yu ağırlıyor.
Son maçında İspanya devi Barcelona'yı mağlup eden Erdem Can'ın öğrencileri, rakibi karşısında galip gelip seriyi devam ettirmek istiyor.
EuroLeague'de son maçında Real Madrid'i mağlup eden Monaco ise galibiyet arıyor.
Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.
ANADOLU EFES - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - Monaco maçı 26 Ocak Cuma günü saat 20.30'da başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
CANLI SKOR:
1. Periyot Sonucu: Anadolu Efes 23 - 22 Monaco
2.Periyot Sonucu: Anadolu Efes 43 - 39 Monaco
3. Periyot Sonucu: Anadolu Efes 60 - 65 Monaco
4.Periyot oynanıyor: Anadolu Efes 76 - 79 Monaco
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