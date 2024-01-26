Anadolu Efes - Mocano maçı CANLI SKOR (THY EuroLeague)

THY Euroleague'in 23. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Monaco'yu ağırlıyor. Son maçında İspanya devi Barcelona'yı mağlup eden Erdem Can'ın öğrencileri, rakibi karşısında galip gelip seriyi devam ettirmek istiyor. EuroLeague'de son maçında Real Madrid'i mağlup eden Monaco ise galibiyet arıyor. Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2024- 22:31