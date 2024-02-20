12 Dev Adam İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü!

FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu’nda İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, yapılan antrenmanla hazırlıklarına devam etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2024- 14:43