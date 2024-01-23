NBA'e 8 maçla devam edildi. 76ers, konuk ettiği Spurs'u 10 sayı farkla yendi.

Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid, attığı 70 sayıyla NBA kariyerinin sayı rekorunu kırdı. Embiid ayrıca, maçta 18 ribaunt da alarak "double-double" yaptı.

Karşılaşmada Embiid'in attığı 70 sayı, bu sezon bir oyuncunun kaydettiği en yüksek sayı oldu.

NBA tarihinde bir maçta 70 sayı barajını aşan 9. oyuncu olan Embiid, 76ers tarihinde 68 sayıyla bir maçta en fazla sayı atan Wilt Chamberlain'i de geçerek takımın bir karşılaşmada en fazla sayı atan oyuncusu unvanını elde etti.

76ers'ta forma giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz ise maçı 1 ribaunt, 1 asistle tamamladı.

San Antonio Spurs'te Victor Wembanyama, 33 sayı atarken milli oyuncu Cedi Osman ise 2 sayı, 3 ribaunt, 1 asist kaydetti.

TOWNS'IN 62 SAYISI GALİBİYET GETİRMEDİ

Charlotte Hornets, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 128-125 mağlup etti.

Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns, attığı 62 sayıyla NBA kariyerinin sayı rekorunu kırmasına rağmen takımına galibiyeti getiremedi.

Hornets'ta Miles Bridges 28, Brandon Miller ise 27 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Milwaukee Bucks: 113-122

Orlando Magic-Cleveland Cavaliers: 99-126

Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs: 133-123

Toronto Raptors-Memphis Grizzlies: 100-108

Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets: 125-128

Dallas Mavericks-Boston Celtics: 110-119

Phoenix Suns-Chicago Bulls: 115-113

Sacramento Kings-Atlanta Hawks: 122-107