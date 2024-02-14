Aliağa Petkimspor 68-81 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Basketbol Türkiye Kupası'nda son yarı finalist Aliağa Petkimspor'u 81-68 mağlup eden Fenerbahçe Beko oldu. Sarı lacivertlilerin son 4'teki rakibi ise Beşiktaş Emlakjet oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.02.2024- 22:33 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024- 22:34