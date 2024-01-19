THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko deplasmanda Zalgiris ile kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...
Zalgiris 20-14 Fenerbahçe Beko (İlk çeyrek sonucu)
Zalgiris 43-35 Fenerbahçe Beko (İkinci çeyrek sonucu)
Zalgiris 66-55 Fenerbahçe Beko (Üçüncü çeyrek sonucu)
Zalgiris 66-55 Fenerbahçe Beko (Dördüncü çeyrek oynanıyor)
ZALGIRIS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Zalgiris - Fenerbahçe Beko maçı 19 Ocak Cuma günü saat 21:00'de başladı ve S Sport ile S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.