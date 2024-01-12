THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna'yı sahasında konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Anadolu Efes-Virtus Segafredo Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 21. haftasında sahasında Virtus Segafredo Bologna ile karşılaacak. Temsilcimiz, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 20 maçta 7 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı. Virtus Segafredo Bologna ise bu sezon 14 galibiyet ve 6 mağlubiyet elde etti. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - VİRTUS BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Virtus Segafredo Bologna maçı 12 Ocak Cuma günü saat 20:30'da başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.