Zehra Güneş'ten Fenerbahçe Beko'ya sürpriz ziyaret!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: THY EuroLeague'nin 21. haftasında Fenerbahçe ile Bayern Münih arasında oynana mücadeleyi Zehra Güneş tribünden takip etti ve sarı-lacivertlilerin marşlarına eşlik etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.01.2024- 09:04