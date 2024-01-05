THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 19. haftasında lider Real Madrid sahasında temsilcimiz Anadolu Efes'i ağırlıyor.
Ev sahibi ekip liderliğini sürdürmek isterken, temsilcimiz ise 5 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmak istiyor. Müsabakaya dair tüm bilgiler haberimizde...
CANLI SKOR
1. çeyrek: R. Madrid 25-18 A. Efes
2. çeyrek oynanıyor: R. Madrid 29-29 A. Efes
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REAL MADRID - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Real Madrid - Anadolu Efes maçı 5 Ocak Cuma günü saat 22:45'te başladı. Müsabaka S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.