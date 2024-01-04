NBA'e 12 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 30 sayı, 8 ribaunt, 4 asistle takımını sırtladığı maçta Houston Rockets, bu sezon 17. galibiyetini elde etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Brooklyn Nets'i 112-101 yendi.

NBA'e 12 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 30 sayı, 8 ribaunt, 4 asistle takımını sırtladığı maçta Rockets, bu sezon 17. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ekipte Fred VanVleet 21 sayı, 10 asistle "double-double" yaparken, Jalen Green 14 sayı, 8 ribaunt, Cam Whitmore 11 sayıyla oynadı.

Nic Claxton'un 12 sayı, 13 ribaunt, Day'Ron Sharpe'ın 11 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaptığı konuk takımda, Cameron Johnson 15 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Mikal Bridges 15 sayı, 4 ribauntla maçı tamamladı.

LAKERS, GALİBİYETİ UNUTTU

Sahasında Miami Heat'e 110-96 yenilen Los Angeles Lakers, üst üste 3, son 10 maçta ise 8. mağlubiyetini yaşadı.

Heat'te Tyler Herro 21 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, Jaime Jaquez 16 sayı, 8 asist, Bam Adebayo ve Nikola Jovic 15'er sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Lakers'ta Anthony Davis'in 29 sayı, 17 ribaunt, Austin Reaves'in 24 sayı, 8 asistlik çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi. LeBron James, 12 sayı, 6 ribaunt, 9 asistle oynadı.

302 SAYILIK MAÇIN GALİBİ JAZZ OLDU

Dört oyuncunun 30 sayı ve üstü performansa ulaştığı, uzatmaya giden maçta Utah Jazz, sahasında Detroit Pistons'ı 154-148 mağlup etti.

Jazz'da Jordan Clarkson 36 sayı, 6 ribaunt, Lauri Markkanen 31 sayı, 7 ribaunt, Collin Sexton 25 sayı, 5 asistlik performans sergiledi.

Pistons'ta ise Bojan Bogdanovic 36 sayı, 7 ribaunt, Cade Cunningham 31 sayı, 12 asist, Alec Burks 27 sayıyla mücadele etti.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 140-101

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 142-130

Atlanta Hawks-Oklahoma City Thunder: 141-138

Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 106-117

Memphis Grizzlies-Toronto Raptors: 111-116

Houston Rockets-Brooklyn Nets: 112-101

Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 126-97

New York Knicks-Chicago Bulls: 116-100

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 122-131

Utah Jazz-Detroit Pistons: 154-148 (Uzatmada)

Los Angeles Lakers-Miami Heat: 96-110

Sacramento Kings-Orlando Magic: 138-135 (Uzatmada)