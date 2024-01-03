THY Euroleague'in 18. haftasında temsilcimiz Valencia ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor.
THY EuroLeague'de son 4 maçından yenik ayrılan Erdem Can'ın öğrencileri rakibini mağlup edip kötü gidişi sonlandırmak istiyor.
Ev sahibi ekip Valencia ise evinde kazanmak istiyor.
Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.
VALENCIA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Valencia - Anadolu Efes maçı 3 Ocak Çarşamba günü 21.30'da başladı. Karşılaşma S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
1.Periyot Sonucu: Valencia 18 - 18 Anadolu Efes
2.Periyot Oynanıyor: Valencia 41 - 38 Anadolu Efes
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