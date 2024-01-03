Valencia - Anadolu Efes maçı CANLI SKOR | THY EuroLeague

THY Euroleague'in 18. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Valencia'nın konuğu oluyor. THY EuroLeague'de son 4 maçından yenik ayrılan Erdem Can'ın öğrencileri rakibini mağlup edip kötü gidişi sonlandırmak istiyor. Ev sahibi ekip Valencia ise evinde kazanmak istiyor. Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.01.2024- 21:26 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024- 22:08