THE EuroLeague'in 18. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes ile Valencia İspanya'da karşı karşıya geldi.
Temsilcimiz Anadolu Efes parkeden 93 - 88 yenik ayrıldı.
Son 4 maçından yenilgiyle ayrılan Anadolu Efes, üst üste 5. mağlubiyetini aldı.
İspanya temsilcisi Valencia ise THY EuroLeague'de 10. galibiyetini aldı.
Anadolu Efes 19. haftada Real Madrid'in konuğu olacak.
Valencia ise evinde Panathinaikos'u konuk edecek.
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI!
1.Periyot Sonucu: Valencia 18 - 18 Anadolu Efes
2.Periyot Sonucu: Valencia 43 - 45 Anadolu Efes
3.Periyot Sonucu: Valencia 71 - 66 Anadolu Efes
4.Periyot Sonucu: Valencia 93 - 88 Anadolu Efes