İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid forması giyen Antoine Griezmann, NBA'de Houston Rockets ile başarılı bir performans sergileyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün maç önü ritüeliyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Alperen'den ise bu paylaşıma yanıt verdi. İşte detaylar...

Kariyerini Atletico Madrid'de sürdüren yıldız futbolcu Antoine Griezmann, NBA ekibi Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Twitter hesabından Alperen'in maç önü ritüeliyle ilgili yapılan bir paylaşıma yorum yapan Griezmann, "Bunu beğendim" notunu düştü.

Fransız futbolcuya yanıt veren Alperen Şengün ise "Ben de senin gollerini beğeniyorum" ifadesini kullandı.