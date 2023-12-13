FIBA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Benfica'ya konuk olacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Benfica - Galatasaray Ekmas basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. 5. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, Portekiz temsilcisi Benfica ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Benfica - Galatasaray Ekmas basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BENFİCA - GALATASARAY EKMAS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Benfica - Galatasaray Ekmas basketbol maçı 13 Aralık Çarşamba günü saat 22:30'da Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.