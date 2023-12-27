Galatasaray - Fenerbahçe Kadın Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka heycanla bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Kadın Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Kadın Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - FENERBAHÇE KADIN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Fenerbahçe Kadın Basketbol maçı 27 Aralık Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak. Maç SportsTV'den canlı olarak yayınlanacak.