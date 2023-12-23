Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında namağlup lider Fenerbahçe Alagöz Holding, konuk ettiği ÇBK Mersin'i 76-54 yendi.
Ligde tüm maçlarını kazanan sarı-lacivertliler, bu sonuçla üst üste 15'inci galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 4'üncü kez mağlup oldu.
SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Önder Yılmaz, Mustafa Çeltiker
FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Alperi Onar 13, Sevgi Uzun 11, McBride 16, Meesseman 8, Howard 21, Duygu Özen, Selin Rachel Gül, İdil Saçalır, Tilbe Şenyürek 5, Laksa 2
ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 3, Mabrey 25, Derin Yaya 4, Kiss, Williams 13, Melis Gülcan 5, Cornelius, Sinem Ataş, Holingsvorth 4
1'İNCİ PERİYOT: 18-15
DEVRE: 36-26
3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-41