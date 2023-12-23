Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, sahasında konuk ettiği ÇBK Mersin’i 76-54 mağlup etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında namağlup lider Fenerbahçe Alagöz Holding, konuk ettiği ÇBK Mersin'i 76-54 yendi.

Ligde tüm maçlarını kazanan sarı-lacivertliler, bu sonuçla üst üste 15'inci galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 4'üncü kez mağlup oldu.

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Önder Yılmaz, Mustafa Çeltiker

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Alperi Onar 13, Sevgi Uzun 11, McBride 16, Meesseman 8, Howard 21, Duygu Özen, Selin Rachel Gül, İdil Saçalır, Tilbe Şenyürek 5, Laksa 2

ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 3, Mabrey 25, Derin Yaya 4, Kiss, Williams 13, Melis Gülcan 5, Cornelius, Sinem Ataş, Holingsvorth 4

1'İNCİ PERİYOT: 18-15

DEVRE: 36-26

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-41