Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 8. maçında yarın İspanya temsilcisi Valencia Basket'e konuk olacak.
Pabellon Municipal Fuente de San Luis'te oynanacak müsabaka TSİ 21.15'te başlayacak.
Grupta oynadığı 7 maçın tamamını kazanarak namağlup lider durumda bulunan sarı-lacivertli takım, son maçında Macaristan temsilcisi DVTK HUN-Therm'i deplasmanda 81-64 mağlup etti.
Çıktığı 7 karşılaşmanın 3'ünü kazanıp 4 mağlubiyet alan Valencia Basket ise beşinci sırada yer alıyor. Son maçında İtalya deplasmanında Beretta Famila Schio'ya 77-72 yenildi.