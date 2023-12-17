Galatasaray Ekmas - Bahçeşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig

Galatasaray Ekmas - Bahçeşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'in 12. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray Ekmas sahasında Bahçeşehir'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Galatasaray Ekmas - Bahçeşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.12.2023- 16:11 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023- 16:11