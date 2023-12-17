Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig

Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'in 12. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko sahasında Türk Telekom'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.12.2023- 16:11 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023- 16:11