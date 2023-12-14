THY EuroLeague'in 14. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Sırbistan'da Maccabi Tel Aviv ile kozlarını paylaşıyor. Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes mücadelesinin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...
MACCABI TEL AVIV - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı 14 Aralık Perşembe günü saat 22.05'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
1. periyot sonucu: Maccabi Tel Aviv 29-20 Anadolu Efes
2. periyot sonucu: Maccabi Tel Aviv 45-48 Anadolu Efes
3. periyot sonucu: Maccabi Tel Aviv 66-64 Anadolu Efes
4. periyot oynanıyor: Maccabi Tel Aviv 71-64 Anadolu Efes