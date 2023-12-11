Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda heyecan Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko maçıyla devam ediyor. Dev karşılaşmanın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...
Anadolu Efes 24-21 Fenerbahçe Beko (İlk çeyrek sonucu)
Anadolu Efes 49-44 Fenerbahçe Beko (İkinci çeyrek sonucu)
Anadolu Efes 69-59 Fenerbahçe Beko (Üçüncü çeyrek sonucu)
Anadolu Efes 79-76 Fenerbahçe Beko (Dördüncü çeyrek oynanıyor)
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 11 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da başladı ve beIN SPORTS 5'ten canlı yayınlanıyor.