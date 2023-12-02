THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko sahasında Beşiktaş Emlakjet'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ EMLAKJET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı 2 Aralık Cumartesi günü saat 20.30'da beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

Takım İstatistikleri (Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko):

🏀Toplam sayı: 76.44 – 89.67

🏀2 sayı: %50.58 - %57.64

🏀3 sayı: %29.84 - %35.71

🏀Serbest atış: %60.1 - %85.31

🏀Ribaund: 36.67 – 33.56

🏀Asist: 16.33 – 22.67

🏀Top çalma: 6.89 – 9.22

🏀Top kaybı: 12.22 – 10.56

🏀Blok: 1.67 – 2.44

İstatistik Liderleri (Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko):

🏀Sayı: Jonah Mathews 14.11 - Johnathan Motley 18.13

🏀Ribaund: Angel Delgado 10.56 - Georgios Papagiannis 9.00

🏀Asist: Derek Needham 3.38 - Nick Calathes 6.60

🏀Top çalma: Derek Needham 1.25 - Şehmus Hazer 2.44

🏀Blok: Egehan Arna 0.50 - Georgios Papagiannis 2.00