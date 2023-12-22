THY EuroLeague'in 16. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda ALBA Berlin'e konuk oluyor. ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko karşılaşmasının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague'in 16. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin takımını 91-82 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla 16. maçında 9. galibiyetini elde ederken, ALBA Berlin 13. yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de 28 Aralık Perşembe günü bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Mercedes-Benz Arena

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Ioannis Foufis (Yunanistan), Amit Balak (İsrail)

ALBA Berlin: Brown 15, Koumadje 8, Spagnolo 8, Thiemann 8, Bean, Procida 11, Wetzell 12, Delow 4, Schneider 3, Thomas 13

Fenerbahçe Beko: Wilbekin 20, Calathes 4, Pierre 4, Motley 14, Hayes-Davis 7, Sertaç Şanlı 4, Papagiannis 15, Guduric 2, Dorsey 12, Madar 4, Sestina 5, Tarık Biberovic

1. Periyot: 26-24

Devre: 47-51

3. Periyot: 59-72

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