Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 9. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Mücadele güvenlik gerekçesiyle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanıyor. Maçın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

MACCABI TEL AVIV 0-0 F.BAHÇE BEKO (İlk çeyrek oynanıyor)

MACCABI TEL AVIV - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı bugün saat 22.05'te başladı.

EUROLEAGUE'DE 5. SIRADA!

Euroleague'de oynadığı 8 müsabakada 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe, ligde 5. sırada yer alıyor. Bir maçı eksik İsrail temsilcisi ise 4 galibiyet, 3 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor. Çift maç haftasında ilk mücadelesine Kızılyıldız deplasmanında çıkan sarı-lacivertliler, Sırbistan temsilcisine 87-56 mağlup oldu.

28. RANDEVU

Fenerbahçe ile Maccabi Tel Aviv, Euroleague'de bugüne kadar 27 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 11 kez parkeden galip ayrılırken, Maccabi ise 16 galibiyet elde etti. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan iki karşılaşmada taraflar 1'er kez parkeden galip ayrıldı.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Bu sezon Euroleague'de Fenerbahçe 79.8 sayı, 32.8 ribaund ve 16.6 asist ortalamaları ile oynarken; Maccabi ise 84.6 sayı, 33.1 ribaund ve 21.4 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Scottie Wilbekin 12.1 sayı ortalaması ile ön plana çıkarken, İsrail ekibinde Lorenzo Brown 14.1 sayı ortalamasıyla oynuyor.