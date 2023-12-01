THY EuroLeague'nin 11. haftanın son maçında Kızılyıldız evinde temsilcimiz Anadolu Efes'i ağırlıyor.
Son maçında evinde Partizan'ı deviren Erdem Can'ın öğrencileri Kızılyıldız engelini de kayıpsız geçmek istiyor.
Kızılyıldız ise 2 maçtır galip gelemiyor.
Bu maçın canlı skor skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.
KIZILYIZ - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı 1 Aralık Cuma günü saat 22.00'da başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
1. Periyot oynanıyor: Kızılyıldız 14 - 16 Anadolu Efes
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