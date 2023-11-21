EuroCup'ta heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Paris'e konuk olacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Paris - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EuroCup'ta yeni sezon heyecanı devam ediyor. 8. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, Fransa ekibi Paris ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Paris - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PARİS - BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Paris - Beşiktaş basketbol maçı 21 Kasım Salı günü saat 23:00'de TRT SPOR YILDIZ'da canlı yayınlanacak.

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