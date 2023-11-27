Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Anadolu Efes, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 99-79 yendi.

Anadolu Efes bu sonuçla ligde 8. galibiyetini elde ederken, Manisa Büyükşehir Belediyespor ise 5. kez mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Sinem Tetik Akbayrak, Polat Parlak

Anadolu Efes: Thompson 11, Erten Gazi 12, Clyburn 11, Jones 4, Ercan Osmani 11, Beaubois 13, Erkan Yılmaz 12, Burak Can Yıldızlı 10, Hollatz 7, Emre Melih Tunca 4, Salih Altuntaş 4

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Duval 15, Cruz 15, Ayberk Olmaz 6, Anderson 12, Terry 12, Dorukhan Ergindeniz 6, Ege Arar 6, Luther 7, Berkay Sinirlioğlu

1. Periyot: 25-22

Devre: 51-40

3 Periyot: 76-56