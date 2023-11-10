Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Atatürk'ün vefatının 85. yılı nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

TBF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu ve bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 85. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. 10 Kasım, 1938 yılından bu yana milletimiz için yas ve matem günü olmuştur. Aynı zamanda bu tarih, Cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygı ve minnetimizi bir kez daha ifade etme günüdür. Bu toprakları bizlere vatan olarak emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bütün şehit ve gazilerimizi bir kez daha şükranla anıyorum."