THY EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Olimpia Milano ile karşı karşıya geldi. Çift maç haftasında ilk maçında Monaco'yu deviren Lacivert-beyazlılar, İtalya'da Milano'ya 92-76 mağlup oldu.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında konuk olduğu İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani'ye 92-76 yenildi.

Lacivert-beyazlılarda 18 sayı, 7 ribauntla oynayan Clyburn ve 17 sayı üreten Thompson'un performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

İtalyan temsilcisinde ise Shields 18 sayı, Hall 15 sayı, Mirotic 13 sayı, Melli ise 13 sayı, 10 ribauntla galibiyeti getiren oyuncu oldu.

Deplasmandaki çift maç haftasını birer galibiyet ve mağlubiyetle kapatan Anadolu Efes'te toplam yenilgi sayısı 5'e çıktı. EA7 Emporio Armani ise 3. kez kazandı.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI

1. ÇEYREK SONUCU | Olimpia Milano 19-18 Anadolu Efes

2. ÇEYREK SONUCU | Olimpia Milano 41-39 Anadolu Efes

3. ÇEYREK SONUCU | Olimpia Milano 63-61 Anadolu Efes

4. ÇEYREK SONUCU | Olimpia Milano 92-76 Anadolu Efes