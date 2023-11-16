Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 9. haftasında Maccabi Tel Aviv ile kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler mücadeleden 78-73'lük skorla yenik ayrıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

THY EuroLeague'de normal sezonun 9'uncu haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan'da oynanan karşılaşmada Maccabi Tel Aviv'e 78-73 yenildi.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler 4'üncü yenilgisini yaşadı. 1 maçı eksik İsrail temsilcisi ise 5'inci kez sahadan galip ayrıldı.

SALON: Aleksandar Nikolic

HAKEMLER: Ilija Belosevic, Joseph Bissang, Uros Obrknezevic

MACCABI TEL AVIV: Brown 18, Baldwin IV 12, Colson 13, Cohen 2, Nebo 4, Cleveland 4, Webb III 10, Sorkin 6, Dibartolomeo, Rivero 7, Blatt 2

FENERBAHÇE BEKO: Wilbekin 18, Tarık Biberovic 18, Hayes-Davis 16, Sestina 1, Motley 6, Şehmus Hazer, Papagiannis, Dorsey 7, Madar 7

1'İNCİ PERİYOT: 21-28

DEVRE: 38-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-57

5 FAULLE: 39.43 Blatt (Maccabi Tel Aviv)