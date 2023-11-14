THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Virtus Bologna sahasında Olimpia Milano'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Virtus Bologna - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague'de heyecan 8. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Virtus Bologna ile Olimpia Milano kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Virtus Bologna - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VIRTUS BOLOGNA - OLIMPIA MILANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Virtus Bologna - Olimpia Milano maçı 14 Kasım Salı günü saat 22:30'da S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.