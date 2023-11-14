THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Kızılyıldız sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague'de heyecan 8. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Kızılyıldız ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı 14 Kasım Salı günü saat 22:45'te S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.