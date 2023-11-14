FIBA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz TOFAŞ deplasmanda UCAM Murcia ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, UCAM Murcia - TOFAŞ basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. 3. hafta maçında temsilcimiz TOFAŞ, İspanya temsilcisi UCAM Murcia ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, UCAM Murcia - TOFAŞ basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UCAM MURCIA - TOFAŞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UCAM Murcia - TOFAŞ basketbol maçı 14 Kasım Salı günü saat 22:30'da Tivibu Spor 3'te canlı yayınlanacak.