THY EuroLeague'in 8. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Kızılyıldız'a konuk oluyor. Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko mücadelesinin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...
KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı 14 Kasım Salı günü saat 22:45'te S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
1. periyot sonucu: Kızılyıldız 25-16 Fenerbahçe Beko
2. periyot oynanıyor: Kızılyıldız 35-21 Fenerbahçe Beko