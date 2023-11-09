THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Partizan sahasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY Euroleague'de heyecan 7. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Fenerbahçe Beko, Partizan ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PARTİZAN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Partizan - Fenerbahçe Beko maçı 9 Kasım Perşembe günü saat 22:30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.