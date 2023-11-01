EuroCup'ta heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş sahasında Venezia'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Venezia basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EuroCup'ta yeni sezon heyecanı devam ediyor. 5. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, İtalya temsilcisi Venezia ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Venezia basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - VENEZIA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Venezia basketbol maçı 1 Kasım Çarşamba günü saat 20:00'de TRT SPOR Yıldız'da canlı yayınlanacak.

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