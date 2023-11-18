Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Beşiktaş Emlakjet, Aliağa Petkimspor'u evinde 66-62 mağlup etti.
Bu sonuçla Beşiktaş Emlakjet 6 galibiyetini elde ederken, Aliağa Petkimspor ise 3. yenilgisini aldı.
Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi
Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Berk Kurtulmuş
Beşiktaş Emlakjet: Mathews 15, Egehan Arna 7, Delgado 4, Needham 7, Berkan Durmaz 3, Hammonds 3, Berk Uğurlu 8, Samet Yiğitoğlu 3, Mitchell 7, Yiğit Arslan 7, Kerem Konan 2
Aliağa Petkimspor: Aldridge 10, Thomas 18, Simmons 10, Zoriks 7, Tayfun Erülkü 3, Yunus Emre Sonsırma 3, Mahir Ağva 11, Yavuz Gültekin, Emre Tanışan
1. periyot: 18-19
Devre: 36-36
3. periyot: 49-51
CENK VE NECİP DE TRİBÜNDE!
Beşiktaş Emlakjet'in, Aliağa Petkimspor ile oynadığı mücadeleyi siyah beyazlı futbolcular Cenk Tosun ve Necip Uysal da tribünden takip etti.