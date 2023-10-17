THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) üçüncü haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında Panathinaikos ile kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın tüm detayları haberimizde...
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1. çeyrek: F.Bahçe Beko 27-9 Panathinaikos
2. çeyrek: F.Bahçe Beko 43-28 Panathinaikos
3. çeyrek oynanıyor: F.Bahçe Beko 43-28 Panathinaikos
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FENERBAHÇE BEKO - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı 17 Ekim Salı günü saat 20.15'te başladı. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanıyor.