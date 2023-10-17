Anadolu Efes - Asvel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes, 3. hafta maçında Fransız temsilcisi Asvel'i konuk edecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Anadolu Efes - Asvel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague'nin 3. haftasında Fransız temsilcisi Asvel'i ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Asvel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - ASVEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Asvel maçı 17 Ekim Salı günü saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

ARALIKLI ORUÇ NEDİR? 👀 UZMANINDAN ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN... 👉🏼

Anadolu Efes, LDLC ASVEL müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 804. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 803 karşılaşmada 455 galibiyet ve 348 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 556. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 298 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 257 kez rakiplerine mağlup oldu.