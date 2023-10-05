THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) ilk haftasında İspanyol ekibi Barcelona sahasında temsilcimiz Anadolu Efes ile kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın tüm detayları haberimizde...
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1. çeyrek: Barcelona 22-19 A. Efes
2. çeyrek oynanıyor: Barcelona 22-19 A. Efes
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BARCELONA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Barcelona - Anadolu Efes maçı 5 Ekim Perşembe günü saat 21:30'da başladı. Müsabaka S Sport'tan canlı yayınlanıyor.