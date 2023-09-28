Temsilcimiz Fenerbahçe Alagöz Holding FIBA Avrupa Kadınlar Süper Kupa Finali'nde ASVEL ile kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FIBA Avrupa Kadınlar Süper Kupa Finali'nde temsilcimiz Fenerbahçe ile Asvel karşı karşıya geliyor. Kadın basketbolunda önemli başarılara imza atan Fenerbahçe Alagöz Holding, başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor. Zorlu müsabakayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASVEL - FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG CANLI İZLE

ASVEL - FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

ASVEL - Fenerbahçe Alagöz Holding maçı 28 Eylül Perşembe günü saat 21:00'de başladı ve Fenerbahçe Youtube'dan canlı yayınlanıyor.