Potanın Perileri'nin aday kadrosu açıklandı!
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda karşılaşacağı Slovakya ve İzlanda maçları için 16 kişilik aday kadrosu açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 30.10.2023- 16:17
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 16 kişilik aday kadrosu şu şekilde:
"Elif Bayram, Kuanitra Holingsvorth, Sinem Ataş, Derin Yaya, Sehernaz Çidal, Sevgi Uzun, Şerife Alperi Onar, Tilbe Şenyürek, Meltem Yıldızhan, Ayşe Cora, Ayşegül Günay Aladağ, İlayda Güner, Esra Ural Topuz, Gökşen Fitik, Teaira Zyaira McCovan, Olcay Çakır Turgut"