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Potanın Perileri'nin aday kadrosu açıklandı! A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda karşılaşacağı Slovakya ve İzlanda maçları için 16 kişilik aday kadrosu açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.10.2023- 16:17









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A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda Slovakya ve İzlanda karşılaşacak. Bu müsabakalar öncesi Milliler'in 16 kişilik aday kadrosu da belli oldu. Ay-yıldızlılar, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında 9 Kasım Perşembe günü saat 18.30'da Slovakya ile İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda, 12 Kasım Pazar günü de TSİ 21.30'da deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Milliler, 5 Kasım Pazar günü İzmit'te toplanarak hazırlıklarına başlayacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 16 kişilik aday kadrosu şu şekilde:

"Elif Bayram, Kuanitra Holingsvorth, Sinem Ataş, Derin Yaya, Sehernaz Çidal, Sevgi Uzun, Şerife Alperi Onar, Tilbe Şenyürek, Meltem Yıldızhan, Ayşe Cora, Ayşegül Günay Aladağ, İlayda Güner, Esra Ural Topuz, Gökşen Fitik, Teaira Zyaira McCovan, Olcay Çakır Turgut"

