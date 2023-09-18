Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılılar, Gilan kentinde düzenlenecek organizasyonda 19 Eylül Salı günü Arnavutluk'un SK Skenderbeu takımıyla 18.30'da karşılaşacak.
Galatasaray Daikin, Balkan Kupası'nda şampiyon olması halinde CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek ve 32'li finaller turunda Portekiz'in Kairos Ponta Delgada takımıyla eşleşecek.
Sarı-kırmızılıların Balkan Kupası'ndaki maç programı şu şekilde:
19 Eylül Salı
18.30 Galatasaray Daikin-SK Skenderbeu
20 Eylül Çarşamba
18.30 AO Markopoulous-Galatasaray Daikin
21 Eylül Perşembe
21.00 KV Drita-Galatasaray Daikin