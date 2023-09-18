Galatasaray'da Balkan Kupası'nda mücadele edecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Kosova'da düzenlenecek Balkan Kupası'nda mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, ilk maçına 19 Eylül Salı günü çıkıyor. İşte detaylar...

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılılar, Gilan kentinde düzenlenecek organizasyonda 19 Eylül Salı günü Arnavutluk'un SK Skenderbeu takımıyla 18.30'da karşılaşacak.

Galatasaray Daikin, Balkan Kupası'nda şampiyon olması halinde CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek ve 32'li finaller turunda Portekiz'in Kairos Ponta Delgada takımıyla eşleşecek.



Sarı-kırmızılıların Balkan Kupası'ndaki maç programı şu şekilde:

19 Eylül Salı

18.30 Galatasaray Daikin-SK Skenderbeu

20 Eylül Çarşamba

18.30 AO Markopoulous-Galatasaray Daikin

21 Eylül Perşembe

21.00 KV Drita-Galatasaray Daikin